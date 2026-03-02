Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Endeks, açılışta yüzde 5,32 değer kaybederek 12.987,42 puana geriledi.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, haftayı yüzde 1,16 kayıpla 13.717,81 puandan kapatmıştı. Yeni haftada kayıpların derinleştiği görüldü.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİNDE SERT SATIŞ

Borsa'a ilk verilere göre:

Bankacılık endeksi yüzde 5,81

Holding endeksi yüzde 7,04 değer kaybetti

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kayıp yüzde 9,08 ile tekstil ve deri sektöründe yaşandı.

SAVAŞ ETKİSİ

Küresel piyasalarda satış baskısının temel nedeni, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’dan gelen karşılık oldu. Hafta sonu yaşanan gelişmeler, Orta Doğu’da uzun süreli çatışma riskini ciddi biçimde artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran’daki askeri komuta kademesinin hedef alındığını savunarak, operasyonların tüm hedeflere ulaşana kadar süreceğini ifade etti.

İran’ın, saldırılara misilleme olarak bölgedeki ABD üsleri ve İsrail’e yönelik hamleleri, küresel risk iştahını daha da zayıflattı.

SPK’DAN ACİL ÖNLEM: AÇIĞA SATIŞ YASAKLANDI

Sert düşüşlerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerini cuma seans sonuna kadar yasakladı.

Ayrıca Borsa İstanbul AŞ:

Emir/işlem oranını (OTR)

5:1’den 3:1’e düşürdü

Bu adımların, piyasadaki oynaklığı sınırlamayı amaçladığı belirtildi.

MEHMET ŞİMŞEK: EKONOMİMİZ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek:

“Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir.”

açıklamasında bulundu.