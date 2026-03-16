Ortadoğu’da genişleyen çatışma ortamının yarattığı psikolojik tedirginlik, Akdeniz kıyılarını etkisi altına aldı. Bu durum, yakın dönem için yapılan rezervasyon iptallerinin tüm yaz sezonunu kapsayacak şekilde yayılmasına yol açtı. Hatta bazı otel işletmeleri, sezon açılış tarihlerini bir ay boyunca erteleme yoluna gitti.

Almanya ve İngiltere pazarından gelen taleplerdeki düşüş, oldukça belirgin bir noktaya taşındı. Mevcut veriler ışığında, Akdeniz kıyılarındaki daralmanın %25 ile %30 seviyelerinde gerçekleştiği öngörülüyor.

YAZ REZERVASYONLARI İPTAL EDİLİYOR

İstanbul’da doluluk oranları yüzde 10-15 civarında düştü. Akdeniz sahillerinde yaz sezonu için tablo umutlu görünmüyor. Yakın tarihli rezervasyon iptalleri, yaz sezonuna da kaymaya başladı, bazı oteller sezon açılışlarını erteledi. Almanya ve İngiltere’den gelen talep gözle görülür şekilde daralırken, sektör temsilcileri 2026 turizm sezonundaki hedeflerin aşağı yönlü revize edilmesi ve planlamaların bu doğrultuda yapılması gerektiğini savunuyor.

'TURİZM OLUMSUZ ETKİLENDİ'

Ekonomim'in haberine göre, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Mustafa Cengiz, konuya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Cengiz, Ortadoğu ve Körfez hattında süregelen ABD-İsrail operasyonları ile İran’ın bölge devletlerine yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının, yarattığı insani trajedilerin ötesinde Akdeniz turizmine de darbe vurduğunu aktardı.

'TALEP DARALMASI GÖZLE GÖRÜLÜR SEVİYEDE'

"03-05 Mart tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Rusya’nın Moskova şehrinde yapılan MITT Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında bu etkiler açıkça görülüyor" diyen Cengiz, şunları söyledi:

“Türkiye’nin savaşa dahil olmamasına rağmen bölgedeki genel istikrarsızlık ve özellikle Hatay ve Gaziantep illerine ‘füze düştü’ haberleri de turizm bölgelerimize misafir gönderen ülkelerde yankı buldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çatışmalar nedeniyle Türkiye’de ‘seyahat etmeyin’ uyarısı verilen 4. seviye riskli bölgeler yalnızca Şırnak ili, Hakkâri ili ve Suriye sınırına 10 kilometre (altı mil) mesafedeki bölgeler. Yanı sıra Türk turizm sektörünün de yoğun lobi çabaları var. Buna rağmen bölgemizin önemli pazarları Almanya ve İngiltere’den talep daralması gözle görülür seviyeye ulaştı.

Antalya’ya en çok turist gönderen ülke olan Rus pazarından ise Dubai’deki iç karışıklıktan kaynaklı özellikle Nisan-Mayıs aylarında olması beklenen talep artışının gerçekçi görünmediğine dikkat çeken Cengiz, “Hali hazırda maliyetlerdeki enflasyon etkisi ve kur politikasından kaynaklı oluşan karlılık düşüşü ile birlikte güncel gelişmeler ışığında 2026 turizm sezonundaki hedeflerin aşağı yönlü revize edilmesi ve planlamaların bu doğrultuda yapılma zorunluluğu doğmuştur" dedi.

'AÇILIŞLARI ERTELEYENLER VAR'

Antalya bölgesinde uzun yıllardır faaliyetlerde bulunan deneyimli turizmci Aletris Deluxe Hotel Genel Müdürü Zafer Aryay da, şu anda yakın tarihli ve bütün sezona yayılan iptallerin yaşanmaya başladığını anlattı. Aryay, "Özellikle yakın tarihli iptalleri anlayabiliyorum çünkü savaşın durmayacağı belli. Ama temmuz ve ağustos gibi ileriki tarihlere de iptaller geliyor”dedi.

Aryay, "Biz genellikle Alman misafirlerle çalıştığımız için rezervasyonlarımız Almanlardan geliyor. Ayın 1’i ile 5’i arasında 50 oda iptali aldık. Bu iptaller sezona yayılmış durumda. 50 oda az değil, beklemediğimiz bir durum. Sektörde diğer kurumlarda da benzer bir durum söz konusu" diye konuştu.

Bazı otellerin sezonu geç açmak zorunda kalacağına işaret eden Aryay, "Hatta bazıları nisan başında açacakken 24-25 Nisan’a ertelediler açılışlarını. Çünkü nisan ayında rezervasyon akışı durdu. Oteller de bu yüzden biraz geç açmayı tercih ediyorlar. Erken açmanın maliyeti var ve bu az buz bir maliyet değil" şeklinde konuştu. Maliyetlerin yükselmesi ve çatışmaların yaşanmasının turizmde rezervasyon kayıplarına yol açtığını kaydeden Aryay, şu anki tabloda en az yüzde 25-30’luk bir daralma olduğunu vurguladı.

'TURİZM ZORLU BİR SINAV VERİYOR'

Tatilsepeti Genel Müdürü Sedat Kılıç, savaş durumunun turizm sektörüne etkilerini değerlendirdi. Kılıç, "Tatilsepeti platformu üzerinden yurt dışı turlarda Dubai, Mısır, Arabistan öne çıkıyor, vize kolaylığı gibi etkenlerle bu ülkeler çok fazla talep alıyordu. Ancak her zaman olduğu gibi çatışmanın ilk etkilediği sektörlerin başında yine turizm geldi. Bölgeden uçuşların durması, giden turist açısından da mağduriyet yarattı. Turizm yine zorlu bir sınav veriyor" diye konuştu.

'DUBAİ REZERVASYONLARININ TÜMÜ İPTAL EDİLDİ'

Ramazan Bayramı’nda da en çok talep alan yurt dışı destinasyonun sezon ve vize kolaylığı nedeniyle Dubai olduğunu hatırlatan Kılıç, Dubai rezervasyonlarının tümüyle iptal edildiğini aktardı.

VİZE SORUNU OLMAYANLAR AVRUPA'YA YÖNELDİ

Kılıç, "Vize sorunu yaşamayanlar Dubai yerine Avrupa ülkelerine yönelmiş durumda” dedi. Yaz sezonunda dış pazarda talepte yaşanacak azalmanın Akdeniz bölgesinde iç pazarı hareketlendirebileceğine işaret eden Kılıç, “Dünya ve ülke turizmi tüm zamanlarda olduğu gibi yine direnç gösterecek; alternatif rota ve konseptler üreterek büyümeye devam edecektir. Yerli ve yabancı turist taleplerinde bölge odaklı bir duraksama veya iptaller yaşanıyor, yaşanabilir. İç pazarın bu durumdan çok fazla etkilenmesini beklemiyoruz. İç pazarımız güçlü, yurt içi en güvenli ve ulaşılabilir seçenek olarak görülüyor. Türkiye’ye Rusya’dan bir miktar kayma olmasını bekliyoruz. Özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz çanağına olan taleplerde artış bekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE COĞRAFYASI KRİZLERE AÇIK'

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri harekatıyla tırmanan savaşın 16. günü geride kalırken, çatışmaların Ortadoğu geneline yayılması turizm dünyasında tedirginliği artırdı. Sektör temsilcileri, sıcak çatışmalar nedeniyle rezervasyon akışında bir yavaşlama hissedildiğini ancak şu an için krizin henüz bir durma noktasına gelmediğini belirtiyor. Bölgede devam eden savaşın sektöre etkileri konusunda Ekonomim tarafından görüşlerine başvurulan bir kaynak, “Öncelikle sıcak savaşın bitmesi gerektiği” mesajını verdi.

'ÇATIŞMA SÜRERKEN ETKİLERİNİ KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL'

Sıcak çatışma sürerken sektöre etkileri üzerinde konuşmanın doğru olmadığına belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çatışma ortamındayız, Türkiye’nin bulunduğu coğrafya krizlere açık bir bölge, biz bu bölgenin ülkesiyiz, İspanya değiliz. Bu coğrafyada geçmişte de krizler oldu, bugün de var, gelecekte de olacak. Bu nedenle her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Son yıllarda aldığımız pek çok önlemle sektörün bağışıklığını güçlendirdik" dedi.

Şimdi de sıcak çatışma bittikten sonraki dönem için hazırlıkların yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Mekanizmalarımızı hazırlıyoruz ama önce sıcak çatışmanın bitmesi gerekiyor. Geçen yıl 12 gün savaşları yaşandı, Hindistan-Pakistan gerilimi vardı. Yıl sonu itibarıyla hedefler yakalandı. Bağışıklığımızı güçlendirdik, tecrübeliyiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, bunu şimdiden açıklamak doğru değil, şu an yorum yapmak için de erken, çatışmanın bitmesi lazım."