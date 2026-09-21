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Kaynak: Haber Merkezi

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı’nda aldığı galibiyet sonrasında dünya sıralamasında 19’unculuğa çıktı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 15 yaşındaki Büyükusta, Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleşen Satranç Olimpiyatı’nda oynadığı karşılaşmayı galibiyetle bitirdi.

İLK 20'DE BİR TÜRK

Bu galibiyetin ardından reytingini 2723,2 puana getiren Yağız Kaan, dünya sıralamasında 19’uncu sıraya konumlandı.

Listenin ilk sırasında 2823 puanla Magnus Carlsen yer alırken, onu Hikaru Nakamura ve Fabiano Caruana izledi. Türkiye Satranç Federasyonu da genç mill, sporcuyu başarısından dolayı tebrik mesajı yayımladı.

Güncel dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan isimler ve klasik satranç ELO puanları şu şekilde;

Magnus Carlsen – 2823,0

Hikaru Nakamura – 2792,0

Fabiano Caruana – 2790,2

Javokhir Sindarov – 2782,7

Wesley So – 2777,8

Vincent Keymer – 2767,6

Nodirbek Abdusattorov – 2767,4

Anish Giri – 2760,0

Praggnanandhaa Rameshbabu – 2758,5

Wei Yi – 2757,2

Alireza Firouzja – 2757,0

Arjun Erigaisi – 2749,7

Jan-Krzysztof Duda – 2749,2

Viswanathan Anand – 2739,0

Leinier Dominguez Perez – 2732,0

Le Quang Liem – 2732,0

Ding Liren – 2731,1

Amin Tabatabaei – 2727,2

Yağız Kaan Erdoğmuş – 2723,2

Levon Aronian – 2722,6