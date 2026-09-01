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Kaynak: AA / DHA / İHA

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen kaza şaşkınlık yarattı. Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi üzerinde yaşanan olayda, O.A. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binasına daldı.

Bina önündeki park alanından hareket etmek istediği sırada otomobil bir anda hızla ileri doğru fırladı. Araç, parti binasının camlarını kırarak içeri girdi. Bina içerisinde bir süre ilerleyen otomobil, toplantı salonunda durabildi.

“FREN TUTMADI” DEDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O.A.’nın hastanede verdiği ilk ifadede, aracın freninin tutmadığını ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin parti binasına girmesi sonucu binada hasar meydana gelirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.