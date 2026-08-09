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Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Sarıyer ile ligin yeni ekiplerinden Muğlaspor karşı karşıya geldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bülent Bölükbaşı yönetimindeki Sarıyer 2-0 kazandı.

Böylece Sarıyer sezona 3 puanla başlarken ligin yeni ekiplerindne Muğlaspor, ilk karşılaşmasından puan çıkaramadı.

İLK GOL PENALTIDAN GELDİ

Mücadelenin ilk yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken Sarıyer, devrenin son bölümünde öne geçti.

44. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Emeka Friday Eze, beyaz noktada hata yapmadı ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. İlk 45 dakika da bu skorla tamamlandı.

CEBRAİL KARAYEL FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda Muğlaspor beraberlik golünü ararken Sarıyer, 65. dakikada ikinci kez fileleri havalandırdı.

Barış Alıcı'nın asistinde Cebrail Karayel, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

MUĞLASPOR PUANSIZ BAŞLADI

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle karşılaşmanın gidişatını değiştirmeye çalıştı ancak Muğlaspor aradığı golü bulamadı.

Kalan dakikalarda skor değişmeyince Sarıyer, Muğlaspor'u 2-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.

1. Lig'e yükselmenin ardından yeni bir sayfa açan Muğlaspor ise 2026-2027 sezonundaki ilk sınavından mağlubiyetle ayrıldı.