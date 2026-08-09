Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Iğdır FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kenan Koçak yönetimindeki Iğdır FK 2-0 kazanarak lige 3 puanla başladı.
CROCIATA PERDEYİ AÇTI
Ev sahibi ekip karşılaşmanın 13. dakikasında üstünlüğü yakaladı.
Loic Kouagba'nın asistinde Giovanni Crociata, topu ağlara göndererek Iğdır FK'yı 1-0 öne geçirdi.
SON SÖZÜ DOUGLAS TANQUE SÖYLEDİ
Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol ise 85. dakikada geldi.
68. dakikada oyuna dahil olan Douglas Tanque, Hüseyin Karabey'in asistini gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.