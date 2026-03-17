Geçtiğimiz haftalarda Şarkıcı Hadise ve Gülben Ergen’i hedef alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bu kez de Gazeteci Özlem Gürses’i, İran ve İsrail savaşı ile ilgili yaptığı yorumdan bir kesiti paylaşarak hedef aldı.

Oktay Saral’dan Hadise’ye UNICEF videosu tepkisi: “Basiretsizlik, kabul edilemez”Oktay Saral’dan Hadise’ye UNICEF videosu tepkisi: “Basiretsizlik, kabul edilemez”Gündem

‘NETANYAHU’NUN EN BÜYÜK KORKUSU CANLI BOMBALAR’

Saral’ın paylaştığı videoda Gürses, “Netanyahu içten içe radikal islam saldırılardan çok korkuyor. Çünkü İran’ın düzenli bir ordusu yok ama teröristleri var. Ve Netanyahu’nun şu anda en büyük korkusu canlı bombalar” sözlerini sarf ediyor.

Saray hedef gösterdi, gereği yapıldı: TRT'nin "Tabii"sinden Gülben Ergen vetosuSaray hedef gösterdi, gereği yapıldı: TRT'nin "Tabii"sinden Gülben Ergen vetosuGündem

'CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL BU KEZ DE GÜRSES'İ HEDEF ALDI'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından Gürses’in videosunu paylaşarak, “Allah seni Siyonistlerle haşreylesin! Siyonistsever köleler” ifadelerini kullandı.

Saral’ın, Gürses hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

