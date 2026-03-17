ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasada dalgalanmalara devam ediyor. 18 Mart’ta ABD tarafından gelecek veriye piyasalar şimdiden odaklandı. FED tarafından açıklanacak olan faiz kararı için beklentiler sabit tutma ve artırma noktasında. Faiz kararı öncesi piyasada yaşananlar ise merak ediliyor.
Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne? Piyasalarda 18 Mart depremi… Sakın hazırlıksız yakalanmayın
Küresel piyasalarda gözler 18 Mart’a çevrildi. ABD-İran gerilimi sürerken FED’in faiz kararı öncesi altın, dolar ve petrolde sert dalgalanmalar yaşanıyor. Bitcoin 75 bin dolara dayanırken, Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları rekor seviyelerde seyrediyor. İşte piyasalardaki son durum...Derleyen: Süleyman Çay
Brent petrol dün 105 dolarlara kadar gelirken, 98 bin dolar bandına sert bir düşüş yaşadı. Son olarak güne pozitif başlayan Brent petrol 100 dolara kadar yükseldi. Ancak faiz kararı öncesi dalgalanmalar dikkat şimdiden dikkat çekiyor.
Döviz tarafında ise dolar tarafının güne pozitif başladığı görüldü. 44,21 TL’de dolar işlem görürken, Euro tarafı ise 50,90 TL seviyelerine bir gerileme yaşadı. Kripto paralarda ise yükseliş sürüyor. Bitcoin 75 bin dolar sınırına kadar dayandı.
4995 dolar kadar sert gerileme yaşayan ons altın ise güne pozitif başladı. 5 bin 30 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, dalgalanmalar yaşanıyor. Ons gümüş tarafında ise 80 dolar seviyelerinde 81,51 dolar seviyelerin yükseldi.
Kapalıçarşı altın tarafında ise son durum merak ediliyor. Kapalıçarşı altında son durum şu şekilde;
Gram altın
Alış: 7 bin 178 TL
Satış: 7 bin 296 TL
Çeyrek altın
Alış: 11 bin 759 TL
Satış: 11 bin 897 TL
Yarım altın
Alış: 23 bin 533 TL
Satış: 23 bin 788 TL
Tam altın
Alış: 46 bin 895 TL
Satış: 47 bin 386 TL