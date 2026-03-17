Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
Yapay zeka Liverpool-Galatasaray maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka Liverpool-Galatasaray maçının skorunu tahmin etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray 1-0'ın rövanşında Liverpool ile karşılaşıyor. Yapay zekaya maçın skorunu sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak.

Saat 23.00'te başlayacak olan maçı Marciniak yönetecek.

Yapay zekaya maçın skorunu sorduk

YAPAY ZEKANIN ANALİZİ

İlk maçta Galatasaray, Mario Lemina’nın erken golüyle Liverpool karşısında 1-0’lık avantaj yakaladı. Bu skor rövanş öncesinde İngiliz ekibini en az iki gol bulmak zorunda bırakıyor.

Liverpool özellikle Anfield’da Avrupa maçlarında çok etkili. İç sahadaki yüksek galibiyet oranı ve taraftar desteği önemli bir avantaj sağlıyor.

Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki ekip ligde dalgalı sonuçlar alsa da hücum kalitesi çok yüksek.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

- Mohamed Salah
- Ekitike
- Dominik Szoboszlai
Savunmada ise Virgil van Dijk liderliğinde daha dengeli bir yapı var

Galatasaray Süper Lig’de lider ve oldukça formda. Üst üste gelen galibiyetler takımın özgüvenini artırmış durumda.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

- Victor Osimhen
- Barış Alper Yılmaz

Bu ikili özellikle geçiş oyunlarında çok etkili

Ancak Avrupa deplasman performansı soru işareti. İngiltere’de oynanan maçlarda alınan zayıf sonuçlar ve savunmadaki kırılganlık bu maçta risk oluşturuyor

TAKTİKSEL ANALİZ
Liverpool’un maça yüksek tempoyla başlayıp erken gol araması bekleniyor. Kanatlar ve ön alan baskısı en önemli silahları olacak

Galatasaray daha kontrollü bir oyunla savunma güvenliğini ön planda tutup Victor Osimhen üzerinden hızlı hücumlar deneyecek.

Maçın kırılma anı büyük ihtimalle ilk gol olacak

- Liverpool erken gol bulursa baskı artar
- Galatasaray golü geciktirirse maç uzatmaya gidebilir

İSTATİSTİKSEL NOTLAR
- Liverpool Avrupa’da iç sahada çok güçlü
- Galatasaray deplasmanda savunmada zorlanabiliyor
- Liverpool geçmişte bu tip skorları çevirmeyi başaran bir takım

SKOR TAHMİNİ

Liverpool 3-1 Galatasaray

Galatasaray için en kritik faktör Victor Osimhen performansı olacak. Ancak deplasman etkisi ve Liverpool’un iç saha gücü belirleyici olabilir

Kaynak: Spor Servisi
