ÖZEL HABER - AYKUT METEHAN | YENİÇAĞ

Saray danışmanı Oktay Saral, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve birçok AKP'li, MHP'li isim tarafından hedef alınan sanatçı Gülben Ergen'in başrol oynadığı Ailem dizisinin ikinci sezonuna TRT'den veto geldi.

YENİÇAĞ Gazetesi'ne konuşan TRT yetkilisi, Ailem dizisinin ikinci sezonunun kesin olarak TRT'nin Tabii platformunda yayımlanmayacağını söyledi.

OKTAY SARAL HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz gün MEB ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Ailem" dizisini paylaştığı postu gerici yazar Yusuf Kaplan alıntılamış ve Gülben Ergen'i hedef almıştı. Kaplan'ın bu paylaşımına destek Saray Danışmanı Oktay Saral'dan gelmişti. Oktay Saral'ın paylaşımının ardından TRT yetkilisiyle yaptığımız görüşmede Ailem dizisinin ikinci sezonunun Tabi platformunda yayınlanmayacağını öğrendik.