Ocak ayında milyonlarca emekli beklediği zammı alamadı. En düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenirken, 32 bin TL açlık sınırını geçemedi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memurlara ekstra maaş zammı için tarih verdi
SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı maaş zamları ve refah payı tartışmalarına son noktayı koydu. Mevcut ekonomi politikalarının faturasını çalışan ve emeklinin ödeyeceğini savunan Erdursun, iyileştirme için 2027’yi bekleyenlere kritik mesajlar verdi.Derleyen: Süleyman Çay
Açlık sınırı karşısında geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere ise bir darbede bayram ikramiyesinde geldi. Bu yıl ikramiyelere 'savaş' nedeniyle zam yapılmadı.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Özgür Erdursun, iktidarın seçim planı ile ilgili YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Seçim öncesi yapılabilecek hamlelere dikkat çeken Erdursun, asıl faturanın seçimden sonra kesileceğini iddia etti.
Hükümetin seçim atmosferine girilmesiyle birlikte maaşlarda bir miktar iyileştirmeye gidebileceğini belirten Erdursun, bu artışın kalıcı bir refah sağlamayacağını savundu. Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
"Seçim öncesinde emekliye, memura ve asgari ücretliye bir miktar artış yapılabilir. Ancak bu artışların yansımalarıyla beraber, seçimden sonra verdiklerinin çok daha fazlasını geri alırlar."
Mevcut ekonomi politikalarının henüz beklenen güven ortamını yaratmadığını vurgulayan Erdursun, 2026 yılı için beklentileri düşüren bir tablo çizdi.
Daha önce yaptığı "iyileştirme yapılmayacak" öngörüsünü hatırlatan uzman, Ocak ayındaki sessizliğin Temmuz ayında da devam edebileceğini işaret etti.
Çalışan ve emekli için gerçek anlamda bir nefes alma döneminin ancak 2027 yılında mümkün olabileceğini belirten Erdursun, takvim etkisine dikkat çekti:
“Hükümetin 2026 Ocak ayında, Temmuz ayında ayrıca bir iyileştirmeler yapmayacağını söylüyordum. Ocakta yapılmadı, Temmuz'da yine yapılmayacak gibi gözüküyor. 2027 yılının başında ya da ortasında bir miktar iyileştirmeler yapılabilir.”