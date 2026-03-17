Ünlü otomotiv devi Türkiye'de de popüler aracın üretimini durdurdu

Güney Koreli otomotiv markası Kia popüler SUV modeli Niro EV'nin üretimini durdurma kararı verdi.
Güney Kore merkezli dev otomotiv markası Kia, Türkiye'de de çok satan modelinin üretimini durdurdu.
12 Mart 2026’ta gerçekleştirilen resmi açıklamayla duyurulan bu kritik hamle sonrası markanın elektrikli araç hamlesinin ikinci seri üretim modeli olan e-Niro iç pazardan başlayarak kademeli olarak ortadan kalkacak.
2018 senesinde Paris Motor Show'da kamuoyu karşısına çıkan ve yaklaşık 400 kilometre menzili bulunan modelin üretim bandına veda etmesi, küresel elektrikli araç pazarındaki yavaşlama ve markaların teknolojik dönüşüm süreçlerinin somut bir yansıması olarak nitelendiriliyor.
Sektörde büyük ses getiren bu karar, Kia'nın elektrikli araç pazarından çekilmesi değil, tam tersi kaynaklarını tamamen elektrikli platformlar üzerine inşa edilen yeni nesil "EV" serisine aktarması anlamına geliyor.
Şirket, eski mimarilerden türetilen modeller yerine sıfırdan elektrikli olarak tasarlanan EV3, EV6 ve EV9 gibi daha modern ve teknolojik modellere odaklanmayı bekliyor. Öte yandan Niro ailesi tamamen son bulmayacak, modelin yüksek talep gören hibrit ve plug- in hibrit versiyonlarının satışı sürerek, insanlara sunulmaya devam edilecek.
Küresel otomotiv dünyasında benzer stratejik geri çekilmeler Ford ve Honda gibi devlerde de meydana gelirken, Kia'nın gerçekleştirdiği bu hamle, Türkiye pazarındaki dengeleri de doğrudan etkiliyecek. Fakat Türkiye'de Niro ismini hibrit seçeneklerle yaşatmayı devam ettirecek.