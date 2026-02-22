Ünlü şarkıcı Hadise’nin UNICEF için hazırladığı Ramazan temalı yardım videosu sosyal medyada gündem oldu. Videoda kullanılan bazı ifadeler tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Hadise, yardım çağrısı yaptığı videoda Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma dönemi olduğuna dikkat çekerek, UNICEF’in zor durumdaki çocuklara destek sağladığını ifade etti. Videoda, “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’ya çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor” sözlerine yer verildi.

Bu ifadelerin ardından Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise’yi eleştirdi. Türkiye’nin söz konusu ülkelerle aynı bağlamda anılmasını doğru bulmadığını belirten Saral, bu yaklaşımın kabul edilemeyeceğini söyledi.

Saral açıklamasında, “Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem iyi niyet değil, ciddi bir basiretsizliktir” ifadelerini kullandı.

Saral yaptığı paylaşımda:

"Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede “yardıma muhtaç” ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur.

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur.

Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."