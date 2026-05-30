Fenerbahçe camiası, geleneksel bayramlaşma töreni kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kurban Bayramı'nın 4. gününde düzenlenen törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu ve kulüp üyelerinin yanı sıra dernek başkanları ile kulüp personelleri katıldı.

MOSTUROĞLU'NDAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Törende konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Mosturoğlu, "Bayramlar birlik ve beraberliğe vesile oluyor. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur. Bu birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel olmayacaktır. Karşılaştığımız her türlü zorlukta da inanılmaz bir güç olacaktır. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

SARAN: "HAFTAYA DA BİR DEMOKRASİ BAYRAMIMIZ VAR"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise sarı-lacivertli camianın en büyük gücünün her şartta kenetlenebilmesi olduğunu vurguladı.

Saran, "Bu kenetlenmeleri senelerdir yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bu 9 günlük bayramda buraya zaman ayırıp geldiniz, Fenerbahçe sevginizden dolayı geldiniz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Başkanlık sürecinde kendisine verilen destek için teşekkür eden Saran, "Seçim sürecinde bana hep destek oldunuz. Bu desteğiniz benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan dolayı hem duyguluyum hem mutluyum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE SEVGİMİZ HEP İÇİMİZDE OLACAK"

Sözlerini sürdüren Saran, "Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz benim ve arkadaşlarımın içinde. Kulübümüze samimi ve sahici şekilde destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşan seçime de değinen Saran, "Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.