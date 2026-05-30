30 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG pompa fiyatlarında son durum

30 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG pompa fiyatlarında son durum

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişim ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Züleyha Öncü
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, art arda gelen ÖTV zamları da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki küresel gelişmeler ve döviz kurundaki seyrin, önümüzdeki süreçte akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişim, hem vatandaşların hem de piyasaların yakın takibinde yer alıyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

İzmir:

Benzin: 65.57 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL

Ankara:

Benzin: 65.29 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.18 TL
Motorin: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.32 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL

