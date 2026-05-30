Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Akdeniz’in kıyı

kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Yağış cephesinde ise Batı Karadeniz’de Bolu, Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Çorum hariç tutulmak üzere pek çok ilde sağanak var. Ayrıca Doğu Anadolu’nun doğusu ile Mersin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Halktv'de yer alan habere göre, yurt genelinde rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, doğu bölgelerimizde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette etkili olacağı tahmin ediliyor. Ancak Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu hava hareketliliği nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.