Fenerbahçe’de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran’ın, seçim sürecinde “eşitlik ilkesi” gerekçesiyle önemli bir talepte bulunduğu iddia edildi.
3 YÖNETİCİ İÇİN İSTİFA TALEBİ
Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Sadettin Saran, başkan adayı Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesinde yer alan mevcut yöneticilerin görevlerinden ayrılmasını istedi.
Haberde görevlerinden ayrılması istenen isimlerin; Ömer Topbaş, Ahmet Murat Emanetoğlu ve Ertuğrul Eren Ergen olduğu ifade edildi.
Sadettin Saran’ın talebinin ardından üç yöneticinin kısa süre içinde görevlerinden istifa etmelerinin beklendiği aktarıldı.