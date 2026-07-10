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Kaynak: DHA

Batman’da, Batı Raman Bulvarı Balpınar yol ayrımı yakınında, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki A.I.’nın kontrolünü kaybettiği beton mikseri, bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

ŞARAMPOLE DEVRİLEN MİKSERDE YANGIN ÇIKTI!

Kazanın ardından beton mikserinde yangın çıktı ve araçta patlama meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İYFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDI!

Araçta sıkışan A.I., itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Çıkan yangın ise, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.