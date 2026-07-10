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Kaynak: DHA

Bursa – Ankara karayolunun Bursa mevkiinde, 6 Temmuz’da meydana gelen kazada, Ramazan Ö. kontrolündeki sac profil kamyonun, yokuş aşağı indiği sırada freni boşaldı. Bu nedenle kontrolden çıkan kamyon, Salih K.’nin kontrolündeki otomobil, Muharrem S. yönetimindeki otomobil ile Murat S. idaresindeki kamyona çarptı. Daha sonra ise Alpay Kurt’un kullandığı otomobili altına alarak sürükledi.

5 KİŞİ YARALANDI!

Kamyon refüje çarparak dururken diğer kamyon bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada, kamyon şoförleri Ramazan Ö. ve Murat S., otomobil sürücüleri Alpay Kurt ve Salih K. ile yanındaki Hamide K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar Ramazan Ö. ile Alpay Kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 5 yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ!

Yaralılardan Alpay Kurt, tedavi altında olduğu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, geçtiğimiz gün 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kurt’un cenazesi, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderildi. Sürücünün cenazesinin bugün Tonya ilçesinde bulunan Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.