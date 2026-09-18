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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olağanüstü bir sezonu geride bıraktı. Milletler Ligi'nde zafere ulaşan millilerimiz, sonrasında Avrupa Şampiyonluğu kupasını da müzesine götürdü.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonu unvanını alırken final müsabakasında başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin memleketi olan İtalya'yı mağlup etti. Elde edilen bu zafer İtalya'da çalkantı yarattı. Santarelli'den Filenin Sultanları açıklaması.

İtalya Ligi ekiplerinden Imoco Volley ile yeni sezon antrenmanlarına start veren Santarelli, Türkiye'nin İtalya karşısındaki galibiyeti sebebiyle kendi ülkesinde sert tepkiler topladı. Imoco'nun kulübesine geçen ve yeni dönem hazırlıklarını sürdüren Santarelli, İtalyan medyasından Il Gazzettino'ya açıklamalarda bulundu. Santarelli şunları dile getirdi:

"(VNL ve Avrupa Şampiyonası öncesinde favoriler arasında değildiniz. Ama sonuçta her şey iyi gitti, değil mi?) Evet; bu doğru şekilde çalışıldığında, doğru atmosfer ve doğru grup oluşturulduğunda emeğin karşılığının alındığını gösteriyor. Sanırım hiç kimse böyle bir yaz geçireceğimize inanmıyordu."

"Aslında ben oldukça olumluydum. Ama biliyoruz ki sezon başında söylenenlerin sadece sözde kalmaması, sahada da gösterilmesi ve kanıtlanması gerekiyor. Daha en başından bunun doğru yaz olacağı hissine kapıldım çünkü ilk günden itibaren harika bir ortam oluşmuştu."

"Bence neredeyse kusursuz bir VNL geçirdik; hem kendimizi sahada ifade etme şeklimiz hem de oynadığımız voleybol açısından. VNL'den sonra ise doğal olarak bir düşüş yaşandı. Ardından takıma bazı isimler dahil oldu. Takımın kendisini mümkün olan en iyi şekilde ifade edebilmesi ve en yüksek dengeyi sağlamak için doğru formülü bulmaya çalıştık."

"(Avrupa Şampiyonası finali sonrasında İtalya'dan aldığı eleştiriler) Bakın, iki şey söylememe izin verin çünkü sanırım yaşananlarla ilgili konuşmam için doğru fırsat bu. Geçen yıl Türkiye'de bana, İtalyan olduğum için İtalya'ya karşı bilerek kaybetmek istediğimi söylediler. Bu yıl ise Türkiye'nin kazanmasını sağladığım için artık İtalya'da beni istemediklerini, sanki İtalyan bayrağını tanımamış ve ona saygısızlık etmişim gibi davrandığımı söylediler."

"Bana göre bu sadece spor. İnsan her zaman elinden gelenin en iyisini verir. Ben de üzerimde hangi forma olursa olsun, hangi renkler ve hangi ülke adına çalışıyor olursam olayım her maçta gerçekten tüm benliğimi ortaya koydum."

"Hissediyordum ve bu kızlar, bu milli takım için elimden gelenin en iyisini vermek istiyordum."

"Kazandığımızda çok sevindim çünkü bu Avrupa Şampiyonası'nı gerçekten tüm benliğimle istiyordum. Çok çalıştım ve belki de ne kadar çalıştığımı, bu yaz neler yaşamak ve nelere katlanmak zorunda kaldığımı yalnızca ben biliyorum. Bu yüzden galibiyeti o şekilde kutlamamın nedeni, içimde taşımak zorunda kaldığım yükün ne olduğunu hiç kimsenin anlayamayacak olmasıydı."

"Hangi formayı giyiyor olursam olayım, geçmişte hangi formayı giymiş olursam olayım ya da gelecekte hangisini giyecek olursam olayım aynı şekilde sevinirdim. Çünkü hayatımın neredeyse 30 yılında bu spor için yaptığım fedakârlıkları yalnızca ben biliyorum."

"Bu, bir hayalin daha gerçekleşmesiydi. Üst üste 2 Avrupa Şampiyonluğu kazanmak olağanüstü bir şey. Bu nedenle bazı insanların bunu kişisel algılamış olmasına sadece üzülüyorum. Ben çalıştığım her milli takım, federasyon veya kulüp için görevimi yapar ve elimden gelenin en iyisini veririm."