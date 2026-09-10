Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu, son dönemde yaygınlaşan bilgi kirliliği ve dezenformasyona dikkat çekmek amacıyla ortak bir çalışma hazırladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da yer aldığı video, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından “Algıya manipülasyona geçit verme. Dezenformasyona dur de” mesajıyla paylaşıldı.

Algıya, manipülasyona geçit verme!



DEZENFORMASYONA DUR DE! pic.twitter.com/uhdDnBjALp — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) September 8, 2026

FİLENİN SULTANLARI KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Hazırlanan çalışmada milli voleybolcular, özellikle sosyal medyada karşılaşılan yanıltıcı ve doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Kamu kurumları ile Türkiye Voleybol Federasyonunun ortak çalışmasıyla hazırlanan videoyla, dezenformasyonun oluşturabileceği risklere karşı farkındalık yaratılması amaçlandı.

ŞORTLU GÖRÜNTÜLERE SANSÜR DİKKAT ÇEKTİ

Videonun yayımlanmasının ardından sosyal medyada konuşulan detaylardan biri ise milli voleybolcuların görüntülerine uygulanan sansür oldu.

Sporcuların şortlu görüntülerinin sansürlenmesi, çalışmanın dezenformasyonla mücadele mesajının yanı sıra sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu haline geldi.