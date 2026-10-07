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Milli arada Çorum FK'nın teknik direktörlüğüne getirilen Burak Yılmaz hakkında deneyimli gazeteci Şansal Büyüka dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNBC-e'de konuşan Büyüka, 41 yaşındaki teknik adamın bu sezon önemli bir kulübün gündemine geldiğini ancak anlaşmanın hakemlerle yaşadığı sorunlar nedeniyle gerçekleşmediğini iddia etti.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR KULÜBÜN GÜNDEMİNDEYDİ'

Şansal Büyüka, Burak Yılmaz hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Burak Yılmaz bu sene çok önemli bir kulübümüzün hoca olarak gündemindeydi. Niye olmadı biliyor musun? Burak Yılmaz'ın hakemlerle arası kötü. Eğer gelirse acaba falan filan... Düşün kulüplere kadar yıldırmış bu MHK insanları. Burak Yılmaz'ın söylediğinin (Gaziantep FK'dan ayrılırken Ferhat Gündoğdu hakkında yaptığı açıklamalar) her satırına imza atarsın. Söyledikleri de çıktı. Adamın ekmek parasıyla oynuyorsunuz."

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDEYDİ

Burak Yılmaz, Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında anılmıştı.

ÇORUM FK İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

13 Nisan 2026'da "Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı?" diye MHK'deki düzene dair çarpıcı açıklamalarda bulunup Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Çorum FK ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevini devralmıştı.