Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak

Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Brahim Diaz'ı listenin ilk sırasına aldığı ve transfer için yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak - Resim: 1

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

Sarı-lacivertli yönetimin özellikle hücum hattına yıldız bir takviye yapmak istediği öne sürüldü.

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Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak - Resim: 2

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin rotasını İspanya'ya çevirdiği, daha önce de gündeme gelen dünya çapındaki bir yıldız için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

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Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak - Resim: 3

Sarı-lacivertlilerin gündemine yeniden Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Faslı yıldız Brahim Diaz'ı aldığı belirtildi.

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Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak - Resim: 4

Yaz transfer döneminde gelen teklifleri geri çevirerek takımında kalmayı ve forma mücadelesi vermeyi tercih eden 26 yaşındaki futbolcu, geride kalan bölümde 4 resmi karşılaşmada toplam 178 dakika sahada kaldı.

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Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak - Resim: 5

Fenerbahçe'nin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer dönemi başlamadan görüşmeler için girişimde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak - Resim: 6

MILAN DA DEVREDE

Transferde Fenerbahçe'nin karşısına önemli bir rakibin çıkabileceği belirtildi. İtalyan devi Milan'ın da daha önce üç sezon kiralık olarak formasını giyen yıldız futbolcuyu yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.

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Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak - Resim: 7

Ancak İtalyan basınına göre Milan'ın Real Madrid'den öncelikli hedefi Endrick. Kırmızı-siyahlıların bu transferi gerçekleştirememesi durumunda diğer seçeneğine yöneleceği ileri sürüldü.

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Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak - Resim: 8

Diaz daha önce yaptığı açıklamada sezonu Real Madrid'de tamamlamayı hedeflediğini ifade etmişti.

Buna karşın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle İspanyol devinin oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak - Resim: 9

Fenerbahçe'nin Real Madrid formasıyle toplam 167 maça çıkan Brahim Diaz için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

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