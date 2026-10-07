Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Fenerbahçe dünya yıldızına imza attıracak

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.
Sarı-lacivertli yönetimin özellikle hücum hattına yıldız bir takviye yapmak istediği öne sürüldü.
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.
Sarı-lacivertli yönetimin özellikle hücum hattına yıldız bir takviye yapmak istediği öne sürüldü.
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin rotasını İspanya'ya çevirdiği, daha önce de gündeme gelen dünya çapındaki bir yıldız için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin gündemine yeniden Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Faslı yıldız Brahim Diaz'ı aldığı belirtildi.
Yaz transfer döneminde gelen teklifleri geri çevirerek takımında kalmayı ve forma mücadelesi vermeyi tercih eden 26 yaşındaki futbolcu, geride kalan bölümde 4 resmi karşılaşmada toplam 178 dakika sahada kaldı.
Fenerbahçe'nin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer dönemi başlamadan görüşmeler için girişimde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
MILAN DA DEVREDE
Transferde Fenerbahçe'nin karşısına önemli bir rakibin çıkabileceği belirtildi. İtalyan devi Milan'ın da daha önce üç sezon kiralık olarak formasını giyen yıldız futbolcuyu yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.
Ancak İtalyan basınına göre Milan'ın Real Madrid'den öncelikli hedefi Endrick. Kırmızı-siyahlıların bu transferi gerçekleştirememesi durumunda diğer seçeneğine yöneleceği ileri sürüldü.
Diaz daha önce yaptığı açıklamada sezonu Real Madrid'de tamamlamayı hedeflediğini ifade etmişti.
Buna karşın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle İspanyol devinin oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Real Madrid formasıyle toplam 167 maça çıkan Brahim Diaz için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.