Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ekim ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

8 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yapılan aramada 8 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, adreste bulunan şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.