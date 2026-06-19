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Kaynak: AA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 35'inci kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ataşoğlu (45) yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada sürücü Mustafa Ataşoğlu ile aynı araçta bulunan Ekrem (48), Sinem (42), Ecrin İdil (18), Ardıl Veysel (14), Buğlem (6) ve 1 yaşındaki Ece Şeker yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.