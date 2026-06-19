Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi

85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi

Avustralya'nın önde gelen haber kuruluşlarından Australian Associated Press (AAP), 85 seneyi aşkın yayın hayatının ardından faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi - Resim: 1

Ülkenin medya sektöründe önemli bir yere sahip olan ajansın kapanacak olması Avustralya basınında gündeme oturdu.

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85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi - Resim: 2

85 YILIK ŞİRKET KAPANIYOR! 'EN ÜZÜCÜ GÜN' DİYEREK AÇIKLADI

AAP Genel Yayın Yönetmeni Tony Gillies, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada ajansın kapanışını büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti.

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85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi - Resim: 3

"AAP, gazetecilikte 85 yıllık mükemmelliğin ardından kapanıyor. AAP ailesi çok özlenecek." şeklinde ifadelere yer verdi.

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85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi - Resim: 4

Kuruluşun İcra Kurulu Başkanı Bruce Davidson ise tasfiye sürecinin haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

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85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi - Resim: 5

Öte yandan Davidson AAP bünyesinde faaliyet gösteren editoryal üretim servisi Pagemasters'ın da ağustos ayı sonunda hizmetlerine son vereceğini açıkladı.

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85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi - Resim: 6

Avustralya genelinde 170'ten fazla gazeteciyi istihdam eden AAP, sadece ülke içinde değil, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'de görev yapan muhabir ağıyla da tanınıyordu.

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85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi - Resim: 7

1935 senesinde Keith Murdoch tarafından kurulan ajans, uzun seneler boyunca Avustralya medyasının en önemli haber kaynaklarından biri olarak faaliyet gösterdi.

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85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi - Resim: 8

1935 senesinde Keith Murdoch tarafından kurulan ajans, uzun seneler boyunca Avustralya medyasının en önemli haber kaynaklarından biri olarak faaliyet gösterdi.

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