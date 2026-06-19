Ülkenin medya sektöründe önemli bir yere sahip olan ajansın kapanacak olması Avustralya basınında gündeme oturdu.
85 yıllık dev şirket kapanıyor: Bir devir resmen sona erdi
Avustralya'nın önde gelen haber kuruluşlarından Australian Associated Press (AAP), 85 seneyi aşkın yayın hayatının ardından faaliyetlerine son verme kararı aldı.Kaynak: Haber Merkezi
85 YILIK ŞİRKET KAPANIYOR! 'EN ÜZÜCÜ GÜN' DİYEREK AÇIKLADI
AAP Genel Yayın Yönetmeni Tony Gillies, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada ajansın kapanışını büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti.
"AAP, gazetecilikte 85 yıllık mükemmelliğin ardından kapanıyor. AAP ailesi çok özlenecek." şeklinde ifadelere yer verdi.
Kuruluşun İcra Kurulu Başkanı Bruce Davidson ise tasfiye sürecinin haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını duyurdu.
Öte yandan Davidson AAP bünyesinde faaliyet gösteren editoryal üretim servisi Pagemasters'ın da ağustos ayı sonunda hizmetlerine son vereceğini açıkladı.
Avustralya genelinde 170'ten fazla gazeteciyi istihdam eden AAP, sadece ülke içinde değil, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'de görev yapan muhabir ağıyla da tanınıyordu.
1935 senesinde Keith Murdoch tarafından kurulan ajans, uzun seneler boyunca Avustralya medyasının en önemli haber kaynaklarından biri olarak faaliyet gösterdi.
1935 senesinde Keith Murdoch tarafından kurulan ajans, uzun seneler boyunca Avustralya medyasının en önemli haber kaynaklarından biri olarak faaliyet gösterdi.