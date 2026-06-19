Dünya Kupası’nda ilk maçlar oynanırken dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Öte yandan Çekya–Güney Afrika karşılaşmasıyla birlikte gruplarda ikinci maçlar da başladı.
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve
Dünya Kupası’nda ilk maçlar tamamlanırken sürpriz sonuçlar dikkat çekti, gruplarda ikinci karşılaşmalar da başladı. Türkiye ilk maçında Avustralya’ya kaybederken Paraguay maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. GOAL ise 48 ülkeyi kapsayan turnuva favori sıralamasını açıkladı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
A Milli Takımımız ise D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmada Cumartesi günü TSİ 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
GOAL ise turnuvada yer alan 48 ülkeyi baz alarak favorilerini sıraladı.
DÜNYA KUPASI FAVORİLERİ SIRALAMASI
48- Curaçao
47- Panama
46- Irak
45- Tunus
44- Haiti
43- Ürdün
42- Güney Afrika
41- Özbekistan
40- Paraguay
39- Yeni Zelanda
38- Katar
37- Cezayir
36- Yeşil Burun Adaları
35- Suudi Arabistan
34- İran
33- Çekya
32- Demokratik Kongo Cumhuriyeti
31- Bosna-Hersek
30- Kanada
29- Gana
28- İskoçya
27- Senegal
26- TÜRKİYE
25- Ekvador
24- Avustralya
23- Güney Kore
22- Uruguay
21- Mısır
20- Hırvatistan
19- Avusturya
18- İsveç
17- İsviçre
16- Fildişi Sahili
15- Kolombiya
14- Meksika
13- ABD
12- Belçika
11- Japonya
10- Hollanda
9- Norveç
8- Fas
7- Brezilya
6- Portekiz
5- Almanya
4- İspanya
3- İngiltere
2- Fransa
1- Arjantin