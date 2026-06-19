Yeniçağ Gazetesi
19 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve

Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve

Dünya Kupası’nda ilk maçlar tamamlanırken sürpriz sonuçlar dikkat çekti, gruplarda ikinci karşılaşmalar da başladı. Türkiye ilk maçında Avustralya’ya kaybederken Paraguay maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. GOAL ise 48 ülkeyi kapsayan turnuva favori sıralamasını açıkladı. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 1

Dünya Kupası’nda ilk maçlar oynanırken dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Öte yandan Çekya–Güney Afrika karşılaşmasıyla birlikte gruplarda ikinci maçlar da başladı.

1 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 2

A Milli Takımımız ise D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmada Cumartesi günü TSİ 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

2 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 3

GOAL ise turnuvada yer alan 48 ülkeyi baz alarak favorilerini sıraladı.

3 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 4

DÜNYA KUPASI FAVORİLERİ SIRALAMASI

48- Curaçao
47- Panama
46- Irak

4 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 5

45- Tunus
44- Haiti
43- Ürdün

5 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 6

42- Güney Afrika
41- Özbekistan
40- Paraguay

6 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 7

39- Yeni Zelanda
38- Katar
37- Cezayir

7 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 8

36- Yeşil Burun Adaları
35- Suudi Arabistan
34- İran

8 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 9

33- Çekya
32- Demokratik Kongo Cumhuriyeti
31- Bosna-Hersek

9 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 10

30- Kanada
29- Gana
28- İskoçya

10 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 11

27- Senegal
26- TÜRKİYE
25- Ekvador

11 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 12

24- Avustralya
23- Güney Kore
22- Uruguay

12 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 13

21- Mısır
20- Hırvatistan
19- Avusturya

13 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 14

18- İsveç
17- İsviçre
16- Fildişi Sahili

14 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 15

15- Kolombiya
14- Meksika
13- ABD

15 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 16

12- Belçika
11- Japonya
10- Hollanda

16 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 17

9- Norveç
8- Fas
7- Brezilya

17 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 18

6- Portekiz
5- Almanya
4- İspanya

18 19
Dünya Kupası favorileri sıralandı: 48 ülke arasında Türkiye'nin yeri ve zirve - Resim: 19

3- İngiltere
2- Fransa
1- Arjantin

19 19
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro