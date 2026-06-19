Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı televizyon programında erken seçim ve baskın seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye siyasetinde her ihtimalin mümkün olduğunu söyleyen Dervişoğlu, siyasi partilerin olası tüm senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

Dervişoğlu, "Türkiye'de her şey olabilir. Elbette ki baskın seçim de olabilir ve siyasi partiler olması muhtemel her şeye karşı hazırlıklı olmak durumunda" dedi.

"BU UYARILARI 2024 YILINDA YAPMIŞTIM"

Erken seçim tartışmalarının ilk gündeme geldiği dönemde yaptığı uyarıları hatırlatan Dervişoğlu, seçim çağrılarının zamanlamasının doğru yapılmaması halinde bunun iktidarın iştahını kabartabileceğini ifade etti. Dervişoğlu:

O erken seçim tartışması gündeme geldiği andan itibaren de bu seçim çağrılarının zamanlaması doğru olmaz ise şayet, bu iktidarın ve iktidarın başının iştahını kabartır diye uyarıda bulunmuştum.

2024 yılında yaptığı değerlendirmeleri hatırlatan Dervişoğlu, gerçekleşmesi mümkün olmayan önerilerin muhalefetin vaatlerini yerine getiremediği algısını oluşturabileceğini belirterek, bunun millet nezdinde ön kabule dönüşmesinin doğru olmadığını söyledi.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ GİBİ KABUL EDEBİLİRSİNİZ"

Geçmiş açıklamalarına dikkat çeken Dervişoğlu, "Hakikaten de erken uyarı sistemi gibi kabul edebilirsiniz. Hangi konuda uyardıysak, o bugün onların ortaya çıkardığı sonuçlarla ve sorunlarla..." ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM, ÜÇÜNCÜ DÖNEMİN KAPISINI AÇIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilme ihtimalinin olmadığını söyleyen Dervişoğlu, "Kanunun arkasından dolanarak böyle bir imkana sahip olacağını ifade etmiştim." dedi.

Erken seçim çağrılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacağı yönündeki değerlendirmelere ilişkin Dervişoğlu, "Evet. Yani bu imkanı sadece erken seçimle kendisine sunabiliyor idik" dedi.

"BİR AY ÖNE ALMAK DA ANAYASA'NIN ARKASINDAN DOLANMAKTIR"

Son dönemde dile getirilen ve 2028 yılının nisan ayında yapılması önerilen seçim tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, bunun da erken seçim anlamına geldiğini savundu.

Anayasal düzenlemelere vurgu yapan Dervişoğlu,"Şimdi bu zaten 14 Mayıs seçimin tarihi. Dolayısıyla onu bir ay önceye almak, erkene almak yine kanunun arkasından dolanmak, Anayasa'nın arkasından dolanmak anlamına geliyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANI BİR DAHA ADAY OLAMAZ"

Anayasa'da Cumhurbaşkanı'nın iki defa seçilebileceğinin açık şekilde düzenlendiğini belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"İşte ben her yere Anayasa'yla gidiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı iki defa seçilebilir deniyor bu Anayasa'da. Üç defa seçildi zaten Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi dördüncü defa seçilebilmesinin önünü açabilmek için, şart ne olursa olsun, bu Anayasa'yı değiştirmedikten sonra erken seçim yapmak zaruretiyle karşı karşıyadır."

Dervişoğlu, erken seçimin Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü açabilecek tek yol olduğunu savunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla bu Anayasa'nın arkasından dolanmak suretiyle yeniden cumhurbaşkanlığının önünü açabilecek adım da erken seçimle mümkün olabilmektedir. 'Zamanında seçim yapılacaktır' demek, 'Cumhurbaşkanı bir daha aday olamaz' demekle eş değerdir."

CHP'YE MUTLAK MUTLAN KARARI

CHP'ye mutlak butlan kararının çıkmasına ilişkin konuşan Dervişoğlu, bu kararın iktidarın seçimi kazanmak için yaptığı adımlardan biri olduğunu söyledi.