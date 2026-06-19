Uyumadan önce telefona bakanlar yandı: Uzmanlar uyardı

5. Yüksek Oda Sıcaklığı

Vücut ısısının yaklaşık 1°C düşmesi, beynin uyku moduna geçmesi için gerekli. Bu nedenle ideal uyku odası sıcaklığı 16-19°C arasında tutulmalı. Yatmadan önce alınan ılık bir duş ise vücut ısısını hızlıca düşürerek uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Uzmanlar, bu faktörlerin sadece bir veya ikisini düzeltmenin bile uyku kalitesinde belirgin iyileşme sağladığını belirtiyor.