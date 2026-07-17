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Şanlıurfa’da özel bir hastanede sezaryen doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Edanur Yaman’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Münevver Zehra D., avukatının itirazı ve Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DOĞUM SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINDI, KURTARILAMADI

Olay, 14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki özel bir hastanede meydana geldi. Hamilelik sürecini takip ettiği hastanede sezaryen doğum için ameliyata alınan Edanur Yaman, iddiaya göre genel anestezi uygulaması sırasında fenalaştı. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya getirilirken, durumu ağırlaşan genç anne yoğun bakımda tedaviye alındı.

İlk müdahalenin ardından bir gün sonra Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yaman, 16 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edanur Yaman'ın yakınlarının şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren doktor Münevver Zehra D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hekim, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABİP ODASI VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Doktorun tutuklanması sağlık camiasında tepkiyle karşılandı. Şanlıurfa Tabip Odası yaptığı açıklamada sürecin takipçisi olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bilirkişi raporları tamamlanmadan ve illiyet bağı kurulmadan hekimin tutuklanması masumiyet karinesine aykırıdır. Soruşturmanın tutuksuz sürdürülmesini talep ediyoruz."

Sağlık Bakanlığı da yasal mevzuatı hatırlatarak soruşturmaya müdahil oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hekimlerin tıbbi uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmalarının kanunen özel bir izin prosedürüne bağlı olduğu vurgulandı. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 18. maddesi uyarınca, Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan izin alınmadan adli süreç başlatılamayacağı ve koruma tedbirlerinin (tutuklama vb.) uygulanamayacağı hatırlatıldı.

İTİRAZ SONRASI TAHLİYE KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından Dr. Münevver Zehra D.’nin avukatı tutukluluk kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, doktorun tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hayatını kaybeden genç anne Edanur Yaman'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Soruşturma sürüyor.