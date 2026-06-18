Özel hastane skandalı doktorlar hatayı kabul etti: Sağ dizi yerine sağlıklı sol dizi ameliyat ettiler

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Selvihan Özdemir, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle başvurduğu özel hastanede yanlışlıkla sol ayağının ameliyat edildiğini öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.
2024 Ocak ayında spor yaparken sağ dizinden sakatlanan Özdemir, devlet hastanelerinde uzun randevu süreleri nedeniyle özel hastaneye yöneldi. Bir arkadaşının tavsiyesiyle Kumluca’daki özel hastaneye giden genç kadın, doktorun “Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki profesörün öğrencisiyim, sorun olursa gece gündüz ulaşabilirsiniz” sözlerine güvenerek ameliyat kararı aldı.