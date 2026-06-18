Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Özel hastane skandalı doktorlar hatayı kabul etti: Sağ dizi yerine sağlıklı sol dizi ameliyat ettiler

Özel hastane skandalı doktorlar hatayı kabul etti: Sağ dizi yerine sağlıklı sol dizi ameliyat ettiler

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki Selvihan Özdemir, sağ dizindeki rahatsızlık nedeniyle girdiği ameliyatta yanlış bacağının operasyon edildiğini iddia etti. Sağlıklı sol ayağının ameliyat edildiğini öne süren genç kadın, özel hastane ve doktorlar hakkında tazminat davası açtı.

Kaynak: İHA
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Özel hastane skandalı doktorlar hatayı kabul etti: Sağ dizi yerine sağlıklı sol dizi ameliyat ettiler - Resim: 1

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Selvihan Özdemir, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle başvurduğu özel hastanede yanlışlıkla sol ayağının ameliyat edildiğini öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.

2024 Ocak ayında spor yaparken sağ dizinden sakatlanan Özdemir, devlet hastanelerinde uzun randevu süreleri nedeniyle özel hastaneye yöneldi. Bir arkadaşının tavsiyesiyle Kumluca’daki özel hastaneye giden genç kadın, doktorun “Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki profesörün öğrencisiyim, sorun olursa gece gündüz ulaşabilirsiniz” sözlerine güvenerek ameliyat kararı aldı.

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Özel hastane skandalı doktorlar hatayı kabul etti: Sağ dizi yerine sağlıklı sol dizi ameliyat ettiler - Resim: 2

“SOL AYAĞIMIN AMELİYAT EDİLDİĞİNİ GÖRDÜM”

Ameliyat günü doktorun sol ayağına işaret koyması üzerine Özdemir, kemik ve bağ nakli için doku alınacağını düşündü. Ameliyattan uyandığında sol ayağında şiddetli ağrı fark etti. Abisinin kontrolünde sağ ayağında hiçbir işlem yapılmadığını, sol ayağının ameliyat edildiğini gördü. Özdemir, “Sağ dizim sakattı, ameliyattan çıktığımda hiçbir sorunu olmayan sol ayağımın ameliyat edildiğini gördüm” dedi.

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Özel hastane skandalı doktorlar hatayı kabul etti: Sağ dizi yerine sağlıklı sol dizi ameliyat ettiler - Resim: 3

DOKTOR HATAYI KABUL ETTİ

Durumu fark ettiklerinde doktoru aradıklarını belirten Özdemir, “Doktor önce yanlış yapmadığını söyledi. Hastaneye geldiğinde önce kabul etmek istemedi. Daha sonra yanlış ameliyat yaptığını kabul etti ve tüm tedavi masraflarını karşılayacağını söyleyerek tutanak imzaladı” ifadelerini kullandı.

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Özel hastane skandalı doktorlar hatayı kabul etti: Sağ dizi yerine sağlıklı sol dizi ameliyat ettiler - Resim: 4

BİR AYDA İKİ AMELİYAT

Yanlış ameliyatın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğru ayağından da ameliyat olan Özdemir, bir ay içinde iki ayağından da ameliyat olmuş oldu. Uzun süre yatağa bağımlı kalan genç kadın işini kaybetti, psikolojik olarak ağır günler geçirdi.

Şu anda her iki ayağında da sorun yaşadığını anlatan Özdemir, “Koşamıyorum, hızlı yürüyemiyorum. Uzun süre ayakta kalınca ya da soğuk havalarda ayaklarım şişiyor. Çökemiyorum, dizlerimi istediğim gibi kullanamıyorum” dedi.

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Özel hastane skandalı doktorlar hatayı kabul etti: Sağ dizi yerine sağlıklı sol dizi ameliyat ettiler - Resim: 5

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

2 yıl süren hukuki mücadelede eksik evrak nedeniyle savcılık takipsizlik kararı verse de Konya’dan alınan adli tıp raporuyla doktor ve sorumlular aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açıldı. Özdemir’in avukatı Ayşegül İnal, “Müvekkilimin hiçbir şikayeti olmayan bacağı ameliyat edilmiştir. Süreç devam etmektedir” dedi.

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