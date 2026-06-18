Özel hastane skandalı doktorlar hatayı kabul etti: Sağ dizi yerine sağlıklı sol dizi ameliyat ettiler

BİR AYDA İKİ AMELİYAT

Yanlış ameliyatın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğru ayağından da ameliyat olan Özdemir, bir ay içinde iki ayağından da ameliyat olmuş oldu. Uzun süre yatağa bağımlı kalan genç kadın işini kaybetti, psikolojik olarak ağır günler geçirdi.

Şu anda her iki ayağında da sorun yaşadığını anlatan Özdemir, “Koşamıyorum, hızlı yürüyemiyorum. Uzun süre ayakta kalınca ya da soğuk havalarda ayaklarım şişiyor. Çökemiyorum, dizlerimi istediğim gibi kullanamıyorum” dedi.