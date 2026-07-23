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Kaynak: AA

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan kontrollerde, çeşitli işletmelerde sağlıksız koşullarda muhafaza edilen ve tüketim için uygun olmayan çok sayıda ürüne el konuldu.

Denetimler sonucunda toplanan yaklaşık 5 ton gıda ürünü, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Zabıta Komiseri Kadir Murat Ölçen, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla aralıksız sürdüğünü belirtti. Ölçen, son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve uygun koşullarda saklanmayan ürünlere müdahale ettiklerini ifade etti.

Yetkililer, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.