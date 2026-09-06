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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aniden etkili olan şiddetli fırtına, hem merkezde hem de kırsal kesimde zor anların yaşanmasına neden oldu. Açık alanda bulunan vatandaşlar durum karşısında hazırlıksız yakalanırken, Kayseri Mahallesi'nde domates hasadı yapan tarım işçileri fırtınanın ortasında kaldı.

Kuvvetli rüzgarın taşıdığı toz bulutları görüş mesafesini düşürürken, yaşanan o anlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Diğer taraftan Bağlar Mahallesi'nde fırtınanın şiddetine dayanamayan bir ağacın büyük dalı kırıldı. Olay esnasında bölgeden kimsenin geçmiyor olması olası yaralanmaların veya daha büyük bir olumsuzluğun önüne geçti.