İhale Kralı Selman Reşitoğlu fuhuştan tutuklandı: Mehmet Şimşek amcasıyla ortaktı

Reşitoğlu'nun, hemşehrisi olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile özel bir jette ve Londra'da lüks bir mekanda yemek masasında verdiği pozlar geçtiğimiz yıl gündem olmuş, Şimşek söz konusu fotoğraflar için "Bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir. Söz konusu kişi ile herhangi bir ticari ortaklığım bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.