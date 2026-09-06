Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile özel bir jette ve Londra'da aynı masada verdiği pozlar ile gündem olan iş insanı Selman Reşitoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı.
İhale Kralı Selman Reşitoğlu fuhuştan tutuklandı: Mehmet Şimşek amcasıyla ortaktı
Bakan Mehmet Şimşek ile pozları ve aldığı milyarlık kamu ihaleleri sebebiyle 'İhale Kralı' olarak bilinen Selman Reşitoğlu, uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklandı. Şimşek'in, Reşitoğlu'nun amcasıyla Londra'da ortak şirket kurduğu ortaya çıkmıştı.Aykut Metehan
Şimşek'in Selman Reşitoğlu'nun amcası Abdurrahman Reşitoğlu ile Londra'da ortak şirket kurduğu ortaya çıkmış, Şimşek söz konusu şirketin yalnızca konut satın almak amacıyla kurulduğunu ve başka bir ticari faaliyettde bulunulmaığını açıklamıştı.
Son model otomobiller, özel uçaklar ve lüks evlerde paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyada gündem olan iş insanı Selman Reşitoğlu, aile şirketi üzerinden kamudan aldığı milyarlarca liralık ihaleler nedeniyle 'İhaleler Kralı' olarak tanınıyordu.
Reşitoğlu'nun, hemşehrisi olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile özel bir jette ve Londra'da lüks bir mekanda yemek masasında verdiği pozlar geçtiğimiz yıl gündem olmuş, Şimşek söz konusu fotoğraflar için "Bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir. Söz konusu kişi ile herhangi bir ticari ortaklığım bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI
Gazete Pano'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün sabah şafak operasyonu ile 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı işlemi uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında, Şimşek ile çekilen fotoğrafları ve lüks yaşantısı ile tartışmalara neden olan 'ihale kralı' Selman Reşitoğlu da yer aldı.
ŞİMŞEK VE AMCASI ORTAK ÇIKMIŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Reşitoğlu ile olan fotoğraflarının dolaşıma girmesinin ardından yaptığı açıklamada söz konusu fotoğrafların 2018 yılının Temmuz ayı ile 2023 yılının Mayıs ayında çekildiğini belirtmişti.
Şimşek, Selman Reşitoğlu ile doğrudan bir ticari bağlantısının bulunmadığını, amcası Abdurrahman Reşitoğlu ile ise 2021 yılında Londra'da bir konut satın almak için ortak şirket kurduğunu ve bu konut satın alım
işleminin haricinde hiçbir ticari faaliyette bulunulmadığını açıklamıştı.
LÜKS VE GÖSTERİŞİN ARDINDAN MİLYARLIK İHALELER
Reşitoğlu’nun lüks yaşamının gündeme gelmesinin ardından gözler Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ekpet İnşaat’ın kamudan aldığı ihalelere çevrilmişti.
Selman Reşitoğlu’nun yöneticisi olduğu Ekpet İnşaat ile kardeşi Veysel Reşitoğlu’nun yüzde 49 ortağı olduğu Ankara merkezli Avos Grup İnşaat, özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yüksek bedelli yol yapım ihaleleriyle dikkat çekti. İki şirketin aldığı yol yapım ihalelerinin toplam bedelinin 10,9 milyar liraya ulaştığı haberleştirilmişti.
Ekpet İnşaat’ın özellikle yol, altyapı ve enerji alanlarındaki kamu işleriyle büyümesi, Reşitoğlu’nun sosyal medyada sergilediği lüks yaşamla birlikte tartışılmıştı.
Reşitoğlu bu nedenle bazı haberlerde “ihale kralı” olarak nitelendirilmişti. Reşitoğlu ailesinin kamu ihaleleri yalnızca Ekpet İnşaat’la sınırlı kalmadı. Selman Reşitoğlu’nun kardeşi Veysel Reşitoğlu’nun yüzde 49 ortağı olduğu Avos Grup İnşaat’ın da Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yüksek bedelli işler aldığı basına yansıdı.
Veysel Reşitoğlu’nun ortağı olduğu şirketin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 1,5 milyar liralık bir ihaleyi aldığı
ortaya çıkmıştı.
Böylece Reşitoğlu ailesinin şirketleri üzerinden aldığı kamu işleri ve bu şirketlerin hızlı büyümesi de kamuoyunda tartışılan başlıklardan bir haline geldi.