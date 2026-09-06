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Kaynak: Diğer

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk’in aktardığı bilgilere göre, kalın bağırsak başta olmak üzere ağız, vajina, deri, idrar yolları ve akciğerde bulunan mikrobiyota dengesinin bozulması obeziteye davetiye çıkarıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre bağırsaklarda kötü bakteri oranı arttığında kilo alımı şu mekanizmalarla gerçekleşiyor:

Fazla kalori emilimi: Kötü bakteriler arttıkça vücut, tüketilen yiyeceklerden normalden daha fazla kalori ve enerji çekmeye başlıyor.

İştah kontrolünün bozulması: Dengesiz bağırsak florası; beyne giden tokluk (leptin) ve açlık (grelin) hormonu sinyallerini olumsuz etkiliyor.

Metabolizmanın yavaşlaması: Flora dengesizliği vücutta hafif düzeyde iltihaplanmaya yol açarak metabolizmayı yavaşlatıyor ve yağ depolanmasını artırıyor.

Firmicutes bakterisi: Yağ üreten Firmicutes bakterileri, obezitenin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASININ DENGESİNİ NE BOZAR?

Stres ve ilerleyen yaşla birlikte mikrobiyota çeşitliliğinin azaldığını belirten Prof. Dr. Erk, bağırsak sağlığını tehdit eden unsurları şu şekilde sıralıyor:

Antibiyotikler, antiromatizmal ilaçlar, kortizon, doğum kontrol hapları, mide ve kanser ilaçları, anti-depresanlar, tarım ilaçları, GDO’lu besinler, hava kirliliği, sigara dumanı, rafine şeker, yapay tatlandırıcılar ile doymuş ve trans yağlar bağırsak dengesini altüst ediyor.

PROBİYOTİK GÜCÜ: HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Probiyotiklerin enfeksiyonu ve obeziteyi önleyici, insülin direncini hafifletici etkileri bulunuyor. Vitamin ve mineral düzeyini artıran yararlı bakteriler; kalp rahatsızlıkları, diyabet, karaciğer yağlanması, depresyon, kolit ve Crohn gibi birçok hastalığa karşı koruyucu kalkan oluşturuyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYAN BESİN REÇETESİ

Prof. Dr. Osman Erk, yararlı bakterileri korumak ve bağırsak florasını güçlendirmek için şu beslenme önerilerinde bulunuyor:

Probiyotik zenginleri: Yoğurt (özellikle ev yoğurdu), kefir, peynir, turşu, şalgam, sirke, boza ve tarhana.

Prebiyotik kaynakları (bakteri besinleri): Hindiba, enginar, pırasa, soğan, domates, kuşkonmaz, muz, sarımsak, buğday, arpa, çavdar ve bal.

Yaşam tarzı değişikliği: Lifli gıdalar (sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar) tüketilmeli; aşırı şeker ve işlenmiş hazır gıdalardan kaçınılmalıdır.