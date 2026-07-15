Kaynak: İHA

Eskişehir'de araç kliması sektörünün öncü isimlerinden Alp Ege Alan, kış boyunca kapalı kalan ve havaların ısınmasıyla birlikte aniden çalıştırılan araç klimalarındaki büyük tehlikeye dikkat çekti. Uzun süre çalıştırılmayan sistemlerde en sık görülen arızanın gaz eksilmesi olduğunu belirten Alan, normal şartlarda kapalı devre çalışan sistemlerde gazın bitmeyeceğini; ancak yaşa bağlı o-ring ve kompresör keçesi kaçaklarının buna yol açtığını ifade etti.

"PİYASADA MUTFAK TÜPÜ GAZI BASANLAR BİLE VAR"

Sektörde maliyetleri düşürmek ve haksız kazanç elde etmek isteyen bazı merdiven altı işletmelerin akılalmaz yöntemlere başvurduğunu belirten usta Alp Ege Alan, sürücüleri şu sözlerle uyardı:

"Piyasada araca mutfak tüpü gazı basanlar, yeni nesil lüks araçların sistemine ucuz olsun diye eski nesil gaz kullananlar veya bilerek eksik gaz basanlar bile var. Geçtiğimiz günlerde servisimize kaza yapmış 2023 model lüks bir araç geldi. Mühendislerin yeni nesil gaz sistemine göre tasarladığı bu araca eski nesil ucuz gaz basmışlar. Tabii ki müşteri klimadan hiç verim alamamış, sistem düzgün soğutmuyordu. Biz hemen tahliye edip doğru olan yeni nesil gaz dolumunu gerçekleştirdik."

CEBİNİZİ BOŞALTAN "EKSİK GAZ" OYUNU NASIL OYNANIYOR?

Klima kompresörünün çalışması için gazın tamamen dolu olmasına gerek olmadığını, seviye yarıya inse bile sistemin çalışacağını belirten Alan, hileli işletmelerin "erken dönüş" tuzağını şu sözlerle deşifre etti:

SİSTEM NASIL SABOTE EDİLİYOR?

Örneğin aracınızın kataloğunda alması gereken gaz miktarı 450 gram olarak yazıyor. Dürüst bir usta bu miktarı tam bastığında sürücü o klimayı en az 3 yıl sorunsuz kullanıyor.



HİLELİ YÖNTEM

Bazı işletmeler ise maliyeti düşürmek ya da müşteriyi kısa sürede tekrar dükkana çekmek için 380-400 gram gaz basarak 50 gram fire veriyor. Klima ilk etapta çalışıyor ancak bu eksik gaz 6 ay ila 1 yıl içinde tamamen tükendiği için sürücü erkenden tekrar servisin yolunu tutmak zorunda kalıyor.