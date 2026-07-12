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Kaynak: AA

Yunanistan'da 9 Temmuz tarihinde başkent Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında yer alan Aspropirgos sanayi bölgesinde meydana gelen feci yangında korkulan oldu. Yunan basınında yer alan son dakika bilgilerine göre, alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

3 KİŞİ ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Sanayi bölgesini adeta cehenneme çeviren olayda toplam 11 kişi yaralanmış, durumu kritik olan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanede entübe edilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralılardan birinin kurtarılamaması, ülkede büyük üzüntü ve tepki yarattı.

FACİANIN ALTINDAN AKILALMAZ BİR İHMAL ÇIKTI

Ölüm haberinin ardından gözler yangının çıkış nedenine çevrildi. İtfaiye ve güvenlik birimlerinin olay yerinde yaptığı ön inceleme raporu ise yaşanan trajedinin arkasındaki akılalmaz ihmali gözler önüne serdi.

Rapora göre facia, bölgedeki bir oto tamir atölyesinde meydana geldi. Oksijen tüpleri kullanılarak yürütülen tehlikeli bir kaynak işlemi sırasında bir çalışanın sigara yaktığı ve bu sigaradan sıçrayan kıvılcımın hemen yakındaki propan yüklü bir tankere temas ettiği tespit edildi. Ufak bir kıvılcım, saniyeler içinde ölümcül bir patlamaya ve devasa bir yangına dönüştü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.