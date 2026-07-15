SGK tespit etti, o paralar kuruşuna kadar geri alınacak: Yargıtay’dan ‘maaş’ kararı

Kararın ardından maaşı tamamen kesilen kadın, son bir umutla dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Kadının avukatı, “Müvekkilimin adresi, hak kaybına uğramaması adına eski eşiyle aynı görünüyordu. Tünel inşaatlarında çalışan eski eş, eve sadece çocuklarını görmeye geliyordu” şeklinde bir savunma yapsa da, bu gerekçe yüksek mahkemeyi ikna edemedi.