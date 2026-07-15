Nakit para tarih oluyor: Uygulama için 36 banka seçildi

Gerçek hayat senaryolarının deneneceği testlere, merkez bankası çalışanlarının yanı sıra günlük hizmet veren kafeler, restoranlar ve e-ticaret siteleri de dahil edilecek. Kullanıcılar; çevrimiçi veya çevrimdışı ortamlarda, fiziki POS cihazlarında ve mobil ödeme sistemlerinde hem kişiden kişiye hem de işletmelere Dijital Euro ile ödeme yapabilecek.