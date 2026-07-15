Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde nakit paranın yerini alması beklenen 'Dijital Euro'nun test aşaması için hazırlıklarını hızlandırdı.
Nakit para tarih oluyor: Uygulama için 36 banka seçildi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), nakitsiz toplum hedefine bir adım daha yaklaşarak Dijital Euro projesinde kritik bir aşamaya geçti. 2027'nin ikinci yarısında başlayacak pilot uygulama için 36 ödeme kuruluşu seçildi.Gülsüm Hülya Sundu
Dış basında yer alan habere göre; projenin teknik altyapısını ve operasyonel süreçlerini sahada deneyimlemek amacıyla 36 farklı ödeme hizmeti sağlayıcısı (PSP) belirlendi.
2027 yılının ikinci yarısında devreye alınması ve 12 ay sürmesi planlanan bu pilot uygulama, olası aksaklıkları gidermeyi ve kullanıcı deneyimini kusursuzlaştırmayı hedefliyor.
2026'nın Mart ayında yapılan katılım çağrısına finans sektörü kayıtsız kalmadı. 50'den fazla kurumun başvurduğu zorlu süreçte, ECB'nin sıkı kriterlerini geçen bankalar ve banka dışı ödeme kuruluşları seçildi.
Bu seçimde kurumların iş modelleri, büyüklükleri ve farklı coğrafyalara hitap etmeleri göz önünde bulundurularak, en geniş kapsamlı test ortamının yaratılması amaçlandı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Euro Görev Gücü Başkanı Piero Cipollone, piyasanın projeye yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi:
"Özel sektörün gösterdiği bu yoğun ilgi, Avrupa'nın ödeme altyapısını dijitalleştirmeye ne kadar hazır olduğunun en net kanıtıdır. Güvenli, verimli ve herkesi kapsayan bir dijital para yaratmak için sektörle omuz omuza çalışacağız."
Pilot süreçte Dijital Euro'nun, taslak mevzuata uygun olarak geliştirilen 'beta sürümü' sahaya sürülecek. Bu sürüm teknik olarak nihai versiyona birebir benzese de şimdilik yasal ödeme aracı (kanuni para) statüsü taşımayacak.
Süreçte görev alacak kurumların rolleri de netleşti. 'Dağıtıcı' olarak belirlenen kuruluşlar, merkez bankası personeline hesap açma ve ödeme yapma altyapısı sunarken; 'Edinici' kuruluşlar işletmelerin dijital euro kabul etmesini sağlayacak. Bazı kuruluşlar ise her iki görevi birden üstlenecek.
Söz konusu dev pilot uygulama sadece Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük ekonomilerde değil; aralarında Yunanistan, İspanya, Hollanda ve Kıbrıs'ın da bulunduğu toplam 19 ülkenin ulusal merkez bankalarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek.
Gerçek hayat senaryolarının deneneceği testlere, merkez bankası çalışanlarının yanı sıra günlük hizmet veren kafeler, restoranlar ve e-ticaret siteleri de dahil edilecek. Kullanıcılar; çevrimiçi veya çevrimdışı ortamlarda, fiziki POS cihazlarında ve mobil ödeme sistemlerinde hem kişiden kişiye hem de işletmelere Dijital Euro ile ödeme yapabilecek.
Elde edilen tüm bulgular, Avrupa Merkez Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacak ve bu veriler Dijital Euro'nun nihai tasarımını şekillendirecek.