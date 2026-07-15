Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik

İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle İstanbul'da geniş çaplı trafik düzenlemesi hayata geçirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılırken, 6 metrobüs durağı geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. İşte kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar...

Kaynak: AA / DHA / İHA
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İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik - Resim: 1

İstanbul'da bugün trafiğe çıkacak sürücüleri ve toplu taşıma kullananları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birçok bağlantı yolu ulaşıma kapatılırken, metrobüs hattında da önemli değişiklikler yapıldı.

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İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik - Resim: 2

Yetkililer, yol kapatma uygulamalarının öğleden sonra 15.00'e kadar sürmesinin planlandığını bildirirken, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

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İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik - Resim: 3

6 METROBÜS DURAĞI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Etkinlik nedeniyle metrobüs hattında da geçici düzenlemeye gidildi.

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İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik - Resim: 4

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe metrobüs duraklarında yolcu iniş ve binişi yapılmayacak.

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İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik - Resim: 5

Bu süreçte metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü güzergâhı kullanılarak transit şekilde gerçekleştirilecek.

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İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik - Resim: 6

BEŞİKTAŞ'TA BİRÇOK BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE KAPALI

Avrupa Yakası'nda Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılımı, Sait Çiftçi Varyantı, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılımı, Zincirlikuyu D-100 Güney ve Sarıyer yönüne D-100 Kuzey katılımları araç trafiğine kapatıldı.

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İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik - Resim: 7

ÜSKÜDAR'DA KÖPRÜ BAĞLANTILARI ULAŞIMA KAPATILDI

Anadolu Yakası'nda ise Beylerbeyi, Kısıklı Caddesi, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan tüm çıkışlar geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

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İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik - Resim: 8

Yetkililer, hem özel araç sürücülerinin hem de toplu taşıma kullanıcılarının mağduriyet yaşamamaları için güncel trafik ve ulaşım duyurularını takip etmeleri gerektiğini belirtti.

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