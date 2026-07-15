İstanbul'da bugün bu yolları kullanmayın: Köprü kapatıldı, metrobüste kritik değişiklik

İstanbul'da bugün trafiğe çıkacak sürücüleri ve toplu taşıma kullananları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birçok bağlantı yolu ulaşıma kapatılırken, metrobüs hattında da önemli değişiklikler yapıldı.