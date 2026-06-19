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İmalat sanayisinin nabzını tutan Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Haziran 2026 verileri açıklandı. Sanayicinin gelecek üç aya yönelik üretim ve yatırım iştahı artarken, 12 aylık ÜFE beklentisinde düşüş yaşandı.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren 1975 iş yerinin yanıtlarıyla şekillenen İktisadi Yönelim Anketi Haziran 2026 sonuçları paylaşıldı. Veriler, reel sektördeki kötümser havanın dağılmaya başladığına ve genel gidişata yönelik iyimserliğin güçlendiğine işaret ediyor.

GÜVEN ENDEKSİNDE İBRENİN YÖNÜ YUKARI

Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya kıyasla 1,0 puanlık net bir artışla 102,0 seviyesine tırmandı. Mevsimsellikten arındırılmamış ham veri olan RKGE ise 0,2 puanlık artışla 103,5 puan seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek üç aydaki üretim hacmi beklentisi, sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış öngörüsü, mevcut ve son üç aydaki toplam sipariş miktarlarındaki toparlanma ve genel gidişata ilişkin kötümserliğin zayıflaması toparlanmayı işaret etti.

Buna karşın; mevcut mamul mal stoklarının yüksekliği, gelecek üç aydaki istihdam ve ihracat siparişlerindeki daralma beklentisi endeksi aşağı yönlü baskılayan unsurlar olarak öne çıktı.

İÇ PİYASADA HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ, İHRACATTA FREN

Önümüzdeki üç aylık döneme projeksiyon tutulduğunda, sanayicinin üretim hacmi ve iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenlerin oranında güçlenme yaşandı. Ancak aynı iyimserlik dış pazara yansımadı; ihracat sipariş miktarında artış bekleyenlerin seyri zayıfladı.

Dikkat çeken bir diğer detay ise istihdam tablosu oldu. Üretim artışı beklenmesine rağmen, gelecek üç aydaki istihdama yönelik artış beklentileri bir önceki aya göre ivme kaybetti. Buna karşılık, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırımlarına yönelik iştahın artması, sanayicinin kapasite büyütme niyetini koruduğunu gösterdi.

MALİYET BASKISI HAFİFLİYOR: ÜFE BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Son dönemde üreticinin en büyük kabusu olan maliyet enflasyonunda ise tansiyon düşüyor. Ankete göre, son üç ayda birim maliyetlerinde artış olduğunu belirtenler ile gelecek üç ayda artış bekleyenlerin oranında zayıflama kaydedildi. Buna paralel olarak sanayicinin gelecek üç aya yönelik satış fiyatı artış beklentisi de hız kesti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 31,5 seviyesine geriledi.