Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, sanatçı Faruk Günuğur hayatını kaybetti.

Günuğur'un vefat haberi Devlet Tiyatroları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla açıklandı.

Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Tiyatroları ailesi olarak, eski Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

78 yaşında hayatını kaybeden Günuğur'un cenaze töreni programı da duyuruldu. Sanatçı için 27 Ağustos Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da tören gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Günuğur, ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FARUK GÜNUĞUR KİMDİR?

Faruk Günuğur, Devlet Tiyatroları bünyesinde uzun yıllar sanatçı ve yönetici olarak görev yapan tiyatro sanatçısı olarak biliniyor.

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında bitiren Faruk Günuğur, konservatuvar eğitiminin ardından profesyonel sanat hayatına Devlet Tiyatrolarında başlamıştı.

Günuğur, 1973 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev hayatına başlarken, uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yapmıştı.

Faruk Günuğur, yalnızca sahne çalışmalarında değil, kurumun idari kademelerinde de çeşitli görevlerde yer almıştı.