İlk kez 1972 yılında yayımlandığı günden bu yana görsel okuryazarlığın yapı taşlarından biri kabul edilen Görme Biçimleri, sanat tarihi ve kültürel eleştiri alanındaki sarsıcı etkisini sürdürüyor. John Berger’in aynı adı taşıyan BBC televizyon serisine de dayanan eser, geleneksel sanat algısını kökten değiştirerek toplumsal cinsiyet, mülkiyet ve kapitalizm ilişkisini gözler önüne seriyor.

Kitap, "Görme konuşmadan önce gelmiştir" cümlesiyle başlar ve bireylerin çevrelerindeki dünyayı sözcüklerden çok önce görsel olarak deneyimlediğini savunur. Toplam yedi denemeden oluşan bu sıra dışı çalışmanın dördünde hem metinler hem de imgeler yer alırken, üçü tamamen kelimesiz, yalnızca görsellerden oluşur. Bu yenilikçi anlatım biçimi, okurun sanat eserlerine tarafsız bir gözle bakamayacağını; her bakışın tarihten, sınıfsal yapıdan ve önyargılardan beslendiğini kanıtlar nitelikte...

TAZELİĞİNİ KORUYOR

Özellikle yağlı boya tablolardaki mülkiyet ilişkileri ve modern reklamcılık sektörünün insan arzularını manipüle etme biçimleri üzerine yaptığı çözümlemeler, günümüz dijital çağında bile tazeliğini koruyor. Berger, reklamların tüketicilere vadettiği mutluluk ile kapitalist sistemin gerçekliği arasındaki uçurumu gözler önüne sererek kitleleri bilinçli bir sorgulamaya davet ediyor.

Bugün hâlâ sanatçılara, tasarımcılara ve düşünürlere ilham veren bu zamansız eser, görünenin arkasındaki ideolojik kodları çözmek isteyenler için temel bir başvuru kaynağı olma özelliğini sürdürüyor.