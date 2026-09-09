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Kaynak: İHA

Sosyal medya platformunda, Vanlı işadamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan adlı kişinin görüntülerine benzer şekilde yürürken kendisini kayda aldıran bir şahsın görüntüleri paylaşılmış, paylaşım üzerine yapılan incelemelerde şahsın, Ali Haydar Kurum olduğu ve İstanbul Pendik’te ikamet ettiği belirlenmişti

GÜRLEK 'SANAL ŞÖHRETE İZİN VERMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

Emniyet sorgulamalarında Kurum hakkında güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımın içeriğine ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Ümraniye’de yakalanan Kurum, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü. Bakan Gürlek, konuya ilişkin olarak 'sanal şöhret' suçuna izin vermeyeceğiz demişti."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurum'un tutuklandığı öğrenildi.