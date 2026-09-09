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Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada görüntüleri yayımlanan Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma açtı.

EL KOYMA KARARI VERİLDİ

Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde düzenlenen “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan Kurum hakkında gözaltı kararı ile arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye’de gözaltına alınan Kurum'un emniyete götürüldüğü bildirildi.