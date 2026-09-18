Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen zanlılara eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı. Öte yandan bazı şüphelilerin sanal alemde kendilerini kadın olarak tanıttıkları da ortaya çıktı.

Sanal kadınlar gerçek dolandırıcı çıktı: Bursa'da evlilik vaadi ile milyonluk vurgun - Resim : 1

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

Sanal kadınlar gerçek dolandırıcı çıktı: Bursa'da evlilik vaadi ile milyonluk vurgun - Resim : 2

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, "evlilik vaadi" ve "eskort" yöntemiyle vatandaşlarla iletişime geçerek para aldıkları, sonrasında ise mağdurları tehdit ederek daha fazla maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

Sanal kadınlar gerçek dolandırıcı çıktı: Bursa'da evlilik vaadi ile milyonluk vurgun - Resim : 3

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin çalışmasının ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Savcılık talimatıyla tarihinde şüphelilere ait ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Sanal kadınlar gerçek dolandırıcı çıktı: Bursa'da evlilik vaadi ile milyonluk vurgun - Resim : 5

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adli işlem yapılan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemece 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.