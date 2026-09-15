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Kaynak: AA

Kırmızı-beyazlı kulübün başkan vekili Veysel Bilen ile oyunculardan Antoine Sekongo, Samed Onur, Haluk Mustafa Tan ve Enes Albak, yürütülen çalışma doğrultusunda İstiklal İlkokulu bünyesindeki Hediye Dağıtım Programı'na iştirak etti.

Küçük öğrencilerle yakından temasa geçen futbolcular, ardından çocuklara defterlerini takdim etti.

Medya mensuplarına demeç veren Bilen, geçen sene hayata geçirdikleri organizasyonu bu dönem de sürdürdüklerini belirtti.

"Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" sloganıyla okula başlayan minik öğrencilere boyama kitabı, ilkokul öğrencilerine de 1. sınıftan başlayarak defter dağıttıklarını anlatan Bilen, "Asıl amacımız yeni nesil Samsunspor gençliğini, Samsunspor taraftarlığını ve aidiyet duygusunu geliştirmek. İlkokul çağından başlayarak attığımız bu tohumların meyvelerini yıllar sonra alacağımıza inanıyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım ile Zeycan Yıldırım'a da projeye verdikleri önemden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.