Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına start verdi.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirildi.
ANTRENMAN DAR ALAN MAÇIYLA TAMAMLANDI
Koordineli ısınma hareketleriyle başlayan idman, yenilenme çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan maçın ardından sona erdi.
Erzurumspor FK, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.