Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Samsunspor'da Thorsten Fink'in cezası sebebiyle teknik sorumlu Sebastian Hahn karşılaşmayı değerlendirdi.

SEBASTIAN HAHN: 'İKİNCİ YARIYA ÇOK DAHA İYİ BAŞLADIK'

Sebastian Hahn Beşiktaş maçı sonrası şunları söyledi:

"Kendi evimizde 25 yıl aradan sonra böyle bir galibiyeti elde etmek çok önemliydi. Çok iyi bir maç oldu. Eksik olan bir şeyler vardı. Göstermek istediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamamıştık. İkinci yarıya çok daha iyi başladık. Baskıları daha düzgün şekilde yapmaya başladık. Boşlukları güzel değerlendirdik ve 2 tane fantastik gol atarak galip geldik.

'TRABZONSPOR MAÇINA ODAKLANACAĞIZ'

Kesinlikle kupa maçını da kazanmak istiyoruz. Önümüzde oynamamzı gereken 3 maç var. En iyi şekilde Trabzonspor maçına odaklanmak istiyoruz. Fantastik bir taraftar grubumuz olacaktır o maçta. Bugünkü gibi zorlu bir maç olacaktır. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. O maça hazırlanmak için 2 günümüz var. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız."