Juventus, Serie A’nın 33. haftasında hata yapmadı. Bologna karşısında iki golle kazanan Torino ekibi Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncu Kenan Yıldız adına ise alışılmadık bir sahne yaşandı.

JUVENTUS FIRSATI KAÇIRMADI

Juventus, Bologna karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Como ve Roma’nın puan kaybettiği haftada kazanmayı başaran Torino ekibi, ilk dört yarışında önemli bir adım attı.

GOL PERDESİNİ DAVID AÇTI

Juventus maça hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Jonathan David kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi ve ev sahibini rahatlattı. İlk yarıda farkı artırma fırsatları da bulan Juventus, soyunma odasına tek gollü üstünlükle girdi.

THURAM FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Khéphren Thuram, kısa süre içinde sahneye çıktı. Fransız orta saha, 57'inci dakikada skoru 2-0’a getirerek mücadelede son sözü söyledi.

KENAN YILDIZ İÇİN ALIŞILMADIK SAHNE

Gecenin en dikkat çeken detaylarından biri Kenan Yıldız oldu. Bu sezon Juventus formasıyla çoğu maçta ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olan genç yıldız, Bologna karşısında yedek kulübesinde başladı ve oyuna sonradan dahil oldu.

Serie A'da bu sezon toplam 32 maça çıkan ve bu maçların 30'unda ilk 11'de görev alan Kenan Yıldız 26 Ekim 2025'te oynanan Lazio maçından sonra ligde ilk kez yedek oturdu.